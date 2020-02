Avans Hogeschool en TU/e raden Chinareizen af om coronavirus

Vijf derdejaarsstudenten zouden drie maanden gaan studeren op een universiteit in China in het kader van een uitwisselingsprogramma. Dat kon sowieso niet doorgaan, omdat de universiteiten in China door het virus zijn gesloten. Zeven andere studenten uit het tweede jaar van de opleiding zouden 19 weken gaan stagelopen in het Aziatische land. Ook dat is van de baan.

De studenten zouden naar Beijing en Sjanghai afreizen. Niet naar Wuhan, de regio waar het besmettelijke virus eind december uitbrak. Aan alle studenten zijn door Avans Hogeschool alternatieven aangeboden. "Er zitten nu bijvoorbeeld een aantal studenten in Taipei in Taiwan", zegt woordvoerder Serge Mouthaan. "In andere gevallen is er de optie om volgend jaar een reis naar China te ondernemen in het kader van de opleiding. Of om eventueel een vervangend vak in Nederland te volgen."

Ook Eindhovense studenten niet naar China

Net als Avans raadt ook TU Eindhoven (TU/e) studenten en medewerkers af om naar China te gaan. De universiteit heeft momenteel zes studenten in China zitten. Met hen is regelmatig contact. Hoeveel studenten of medewerkers van plan waren om naar China te gaan, kan de TU/e niet precies zeggen.

De twee opleidingsinstituten volgen het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Die raadt reizen naar de Wuhan-regio af. Voor de rest van China geldt het advies om alleen strikt noodzakelijke reizen te ondernemen.