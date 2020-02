Dieren worden blij van de nieuwe natuurbrug over het spoor bij Best, maar treinreizigers ook

De natuurgebieden Mortelen en Scheeken bij Best waren van elkaar gescheiden door de spoorlijn Eindhoven-Boxtel, maar door de nieuwe natuurbrug 'De Mortelen' in het hart van Het Groene Woud kunnen dieren voortaan veilig oversteken.

Twee jaar lang is eraan gewerkt en het resultaat is een veertig meter brede en vijftien meter hoge brug. Zaterdag gaat hij voor één dag open voor het publiek en daarna is hij van de dieren in beide natuurgebieden.

Sjors de Kort gaat als boswachter namens Brabants Landschap de natuurbrug beheren en is onder de indruk. "Reeën , dassen, boomkikkers, edelherten, salamanders en zelfs vlinders. Het is te veel om op te noemen welke dieren hier gebruik van gaan maken. Het is wellicht zonde dat alleen dieren er gebruik van kunnen maken, maar het kan niet anders. Mensen laten geursporen achter en daar gaan sommige dieren niet overheen."

De natuurbrug is nog maar pas af en moet nog in gebruik genomen worden. De boswachter denkt dat het snel een aantrekkelijk plek wordt voor de dieren in zijn gebied. "Nu is het nog kaal en modderig, maar dat wordt gauw anders. Sommige dieren gaan elkaar beter vinden en de graslanden en gewassen gaan groeien. Dus nog even en het wordt hier een pareltje."

Veiliger voor treinen

De nieuwe natuurbrug is niet alleen goed voor de dieren, maar zorgt ook voor veiliger treinverkeer tussen Boxtel en Eindhoven, zegt Eric Drent van ProRail.

"Het spoor doorsnijdt natuurgebieden. Wij willen dat dieren veilig kunnen oversteken en we willen een ongehinderde treindienst kunnen rijden. Helaas gebeurt het nogal eens dat een trein een overstekend dier aanrijdt. Dat is triest voor het dier, maar het belemmert ook het treinverkeer. Dat zal met nu deze natuurbrug en met bruggen in andere natuurgebieden een stuk minder voorkomen."

Plannen bij de Efteling

De provincie Noord-Brabant is een van de investeerders in de nieuwe natuurbrug en heeft ook plannen voor een soortgelijke brug bij de Efteling. Dat 'recroduct' kan straks ook gebruikt worden door fietsers en wandelaars.

Natuurbrug De Mortelen is er alleen voor de dieren, maar zaterdag mogen mensen eenmalig een kijkje nemen. Het Brabants Landschap en ProRail organiseren dan een open dag van 11.00 tot 17.00 uur.