Grad Damen gaat voor nieuwe kans bij TOP Oss: 'Maar NAC had mij beter moeten beschermen'

Grad Damen heeft de afgelopen jaren de wind niet altijd in de rug gehad. De Bredanaar werd in de jeugd bij NAC betiteld als een groot talent, maar door allerlei oorzaken vertoont zijn carrière geen stijgende lijn. Zo werd de middenvelder een paar keer op cruciale momenten getroffen door een vervelende blessure en was hij twee keer het middelpunt van een heuse soap. Zo eentje waar ze er bij de Bredase voetbalclub patent op lijken te hebben. Zijn contract werd zonder duidelijke reden na vorig seizoen niet verlengd bij NAC.

Tweede kans voor Grad

En dat is toch jammer. Want hoewel Grad niet de snelste is , kan hij een aardig potje voetballen, is hij op meerdere posities inzetbaar en durft hij ook nog een tikkie uit te delen. Het is daarom maar goed dat Damen onderdak gevonden heeft bij TOP Oss. Daar kan hij in alle rust werken aan een tweede kans in het profvoetbal, al is dat voorlopig wel met een amateurcontract. "Het voelt heel lekker dat ik weer kan voetballen", zo zegt hij.

Bekijk de video waarin Grad Damen vertelt over zijn tweede kans en zijn NAC-verleden.

De eerste soap

In 2014 werd Grad Damen bij NAC als jongeling ongewild middelpunt van een ruzie tussen oud-trainer Nebosja Gudelj en voormalig hoofd jeugdopleidingen Geert Brusselers. Dat conflict, of Damen naar de beloften zou doorstromen of niet, resulteerde er in dat de jonge middenvelder zelfs even uitweek naar een andere profclub. Na een hoop gedoe, een ware soap, bleef hij uiteindelijk bij NAC.

Niets leek een mooie toekomst bij de Bredase club nog in de weg te staan. Gradje debuteerde in het eerste en mocht zich meten in de eredivisie. Maar op belangrijke momenten in zijn prille carrière raakte de middenvelder geblesseerd en zag hij uiteindelijk zijn plaatsje in de selectie van NAC vervliegen. Het resultaat was dat zijn aflopende contract in 2019 niet werd verlengd.

Soap nummer twee

De tweede soap begon dan ook bij die boodschap. Technisch manager Tom van den Abbeele meldde, heel apart, in groepsverband welke spelers er het volgende seizoen op straat zouden staan. Ook Grad Damen zat daar dus bij. En dat was volgens de Bredase middenvelder toch wat vreemd. Van den Abbeele had namelijk eerder mondeling wel contractverlening beloofd. Die trok zijn keutel tot ongeloof van Damen dus weer in.

Gradje baalde, een beetje boos maar vooral teleurgesteld, maar legde zich bij de situatie neer. Na het seizoen ging hij nog even op proef bij Cambuur, maar bleef uiteindelijk zitten zonder club. Tot ieders verrassing dook Damen tijdens de voorbereiding ineens weer op bij NAC, waarna hij een speelbal in de media werd. Grad zou weer een contract kunnen verdienen en speelde zelfs bijna alle oefenwedstrijden. Het verhaal werd de wereld in geholpen dat dit zou zijn omdat Ruud Brood, destijds trainer van de Bredase club, zijn schoonvader is.

'Klinkklare onzin'

Dat steekt Grad Damen nog steeds een beetje. "Dat is klinkklare onzin", zo zegt de voetballer, die er eerder niet op wilde reageren. "Er zijn voordat ik aansloot om te trainen afspraken gemaakt met de technisch manager, de trainer en hoofdscout Peter Maas. Over waarom en hoe lang ik aan zou sluiten. Ik denk dat het een beetje sensatie zoeken was om de familiebanden er bij te halen."

"Ik snap dat het vragen oproept, maar volgens mij was het duidelijk gecommuniceerd", vervolgt Grad Damen. "Ik vond dat natuurlijk vervelend. Ik wil dat mensen me beoordelen op hoe ik voetbal. Ik had hierdoor wel het idee dat ik nu door een andere bril werd bekeken dan de rest van de groep. Dat heeft denk ik wel invloed gehad op mijn toekomst bij NAC. Het heeft in ieder geval niet geholpen."

'NAC had mij beter moeten beschermen'

Het is dan misschien bij NAC niet zo gelopen als Gradje graag zou hebben gewild, rancune is er niet. "Ik heb heel mij leven bij NAC gevoetbald en ik kom uit Breda dus ik wil ook dat de club het goed doet en succes behaalt. Maar ik had graag gezien dat het anders was gelopen en dat NAC mij beter had beschermd tegen alles wat er de wereld in is geholpen. Tegen onzinverhalen in de media."

Bijzondere wedstrijd

De wedstrijd NAC-TOP Oss van komende vrijdag is dan ook een speciaal duel voor de jonge middenvelder. "Zeker bijzondere wedstrijd", zo zegt hij. "Ik ben nog nooit als tegenstander in het NAC-stadion geweest, dus ik ben benieuwd."