Gestolen scootmobiel uit kanaal gevist in Tilburg

TILBURG -

In het Wilhelminakanaal in Tilburg is woensdagavond een scootmobiel gevonden. De verlichting van de scootmobiel stond nog aan en dat was te zien vanaf de kant. De politie startte daarom een zoektocht naar de eigenaar. Al snel bleek dat de scootmobiel gestolen was. De zoektocht werd vervolgens afgeblazen.