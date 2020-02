Veerpont uit de vaart door hoogwater, vliegtuig houdt waterstand in de gaten

Door regenval is de waterstand in de Maas opgelopen. (Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

Vanwege de hoge waterstand van de Maas is het pont tussen Vierlingsbeek en Bergen sinds woensdagavond zeven uur uit de vaart genomen. Bij Macharen zijn de sluizen bij het Burgemeester Delenkanaal sinds woensdagavond tot en met 9 of 10 februari dicht. Waterschap Aa en Maas vliegt donderdagochtend en -middag urenlang met een vliegtuig over de rivier om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie.

"Deze situatie komt eens in de twee jaar voor", vertelt Frans Jorna. Hij is teamleider van het team waterveiligheid van waterschap Aa en Maas. "Maar het is niet zo erg als in 1995." De vlucht over de Maas van donderdag biedt volgens hem een belangrijke bron van informatie. "Om te kijken hoe het er nu voor staat maar ook voor de plannen die we de komende tijd gaan uitvoeren rond de Maas. Het blijft belangrijk om de dijk te onderhouden, in stand te houden en ook te versterken met het oog op de klimaatveranderingen."

'Niks extreems of raars'

Waar het pont tussen Vierlingsbeek en Bergen uit de vaart is genomen, valt de situatie bij de andere veerdiensten mee. "Hier is alles op zich nog normaal", vertelt John van den Akker van de stichting De Maasveren in Lith. "We hebben onze voorbereidingen getroffen. Al onze veren zijn gewoon in de vaart en dat blijft ook zo, denk ik. 20 tot 25 centimeter omhoog kunnen we nog hebben zonder dat maatregelen nodig zijn."

Jos Denissen noemt de situatie bij het veer in Sambeek zelfs prima. "Wij kunnen gewoon blijven varen. Het is allemaal niet zo erg als men nu denkt", meent hij. "Het valt best wel mee. Niks extreems of raars. Het is alleen een paar jaar geleden dat we dit hebben meegemaakt."

Grote hoeveelheid neerslag

De hoge waterstanden zijn veroorzaakt door de grote hoeveelheid neerslag (zo'n zestig millimeter regen) die sinds zaterdag viel in het stroomgebied van de Maas. "De verwachting is dat vrijdag de Maas 1900 kuub per seconde gaat afvoeren vanuit Limburg", vertelt Frans Jorna van waterschap Aa en Maas. "Dat is 1,9 miljoen liter per seconde. Daarmee zitten we op ongeveer de helft van het maximum."