Nieuwe carnavalskraker 'Ben je oké' gelanceerd om seksuele intimidatie tegen te gaan

‘Ben je oké?’ Dat is de titel van de nieuwe carnavalskraker gemaakt door kenniscentrum Rutgers. Zij houden zich bezig met seksualiteit en lanceren donderdag een feestnummer dat de carnavalsgangers bewust moet maken van seksuele intimidatie. Ymke Kelders uit Best bedacht en schreef het nummer.

De ‘Ben je oké’-campagne bestaat al sinds 2018. Deze richtte zich vooral op poppodia, clubs en festivals. Het doel hiervan is om seksueel gedrag tijdens concerten en festivals bespreekbaar te maken. Dit jaar werd besloten om ook aandacht aan carnaval te besteden.

Ymke Kelders komt uit Best en werkt voor Rutgers. Toen er werd besloten dat 'Ben jij oké' zich op carnaval ging richten, kwam zij met het idee om een feestnummer te schrijven. ''Ik ben zelf Brabantse en vier elk jaar carnaval. Ik vond het super leuk dat ik mijn werk ineens kon combineren met het feest.'' Ymke en haar collega Simon Timmerman trokken 2 uur uit om het nummer te schrijven. ''We wilden gewoon kijken hoever we kwamen, maar gelukkig rijmt er heel veel op het woordje 'oké''', vertelt Ymke.

Doel

''Het nummer is in eerste instantie bedoeld, om de mensen wat meer voor elkaar te laten zorgen'', zegt Ymke. Ze hoopt dat mensen elkaar in de kroeg of voor het podium ook echt de vraag 'Ben je oké?' gaan stellen. ''Daarnaast hopen we dat cafés het nummer oppakken en carnavalsvierders het leuk gaan vinden. Op die manier worden mensen zonder dat ze het bewust doorhebben aan onze boodschap herinnerd.''

Rutgers is al sinds de elfde van de elfde carnavalsverenigingen en gemeenten in het zuiden aan het benaderen voor de campagne. Maar naast dat ondernemers hun kroeg vol kunnen hangen met posters van de campagne, sluit Ymke niet uit dat ze ook geboekt worden voor optredens. ''Ik had sowieso al een paar vrije dagen ingepland om te gaan carnavallen. Maar nu het nummer uit is, moet ik die misschien toch anders in gaan vullen. Ook al heb ik er geen ervaring mee, het lijkt me fantastisch om met dit nummer op het podium te staan.''