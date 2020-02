Ruim een miljoen voor Van Abbemuseum, Noordbrabants Museum ontvangt half miljoen euro

In totaal verdiende de BankGiro Loterij ruim 84 miljoen euro. (Foto: Roy Beusker Fotografie)

Het Van Abbemuseum in Eindhoven ontvangt een miljoen euro van de BankGiro Loterij. Dit werd woensdagavond bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala. Ook het Noordbrabants Museum viel in de prijzen.

Het bedrag dat het Van Abbemuseum ontvangt, bestaat uit een vaste jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro, een bijdrage van ruim 20.000 euro dat via de BankGiro Loterij bij elkaar is gespeeld door liefhebbers van het museum en een extra schenking van ruim 798.000 euro.

Multizintuiglijk

Met die laatste bijdrage kan het museum in 2021 het project 'Feel the museum' realiseren: een inclusieve en meerstemmige collectiepresentatie van zo’n 2500 vierkante meter. Er wordt ingezet op meerstemmigheid zodat iedere museumbezoeker zijn ‘eigen stem’ kan tegenkomen tijdens een bezoek. Ook richt het museum een groot deel van de vaste opstelling multizintuiglijk in met voelreplica's en geurelementen.

Dit moet er volgens het museum voor zorgen dat nog meer mensen zich hier thuis zullen voelen. “Het Van Abbemuseum wil een museum zijn waar iedereen zich welkom voelt, met welke achtergrond dan ook", legt directeur Charles Esche uit. "Een plek waar verschillende mensen de ruimte krijgen om hun unieke perspectief te delen.”

Recordbedrag

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch ontvangt ruim 570.000 euro: een jaarlijkse bijdrage van 300.000 euro en een extra bijdrage van ruim 270.000 euro. Waaraan dit geld besteedt wordt, is nog niet bekendgemaakt.

In totaal ontvingen 77 culturele instanties in Nederland een recordbedrag van 84,3 miljoen van de BankGiro Loterij. De BankGiro Loterij werft fondsen om cultuur en cultureel erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor iedereen.