Overleden Daan krijgt alsnog eigen tijdschrift over vloggers, dankzij twee vriendinnen

Er was eens een idee, een goed idee. Een idee dat helaas voortkwam uit een minder leuke situatie. Onze collega en goede vriend Daan was namelijk ernstig ziek, hij werd getroffen door de ziekte Leukemie. Tijdens zijn ziekte is het idee voor de Vlogbende ontstaan. Met als doel een eenmalig magazine om geld in te zamelen, voor onderzoek naar deze vreselijke ziekte. Een ziekte die ontzettend veel gevolgen kan hebben, en helaas ook voor Daan.Dit alles heeft ons op persoonlijk vlak gemotiveerd om zijn idee voor de Vlogbende alsnog te lanceren en uit naam van Daan iets te betekenen voor de leukemiepatiënt van de toekomst. We hadden nooit durven dromen dat er zoveel positieve reacties op zouden komen en dat dit magazine werkelijkheid ging worden. Maar het is toch echt zo, en wat zijn wij trots op het eindresultaat!Op 4 februari ligt het magazine Vlogbende, dat volledig in teken staat van vloggers en YouTubers, dan ook in de winkel bij o.a. Primera, Bruna en Albert Heijn. De volledige opbrengst van het magazine zal gaan naar het Doelfonds Leukemie, naar een onderzoek waar Daan bij betrokken was.Dus volg ons op @vlogbende, maak je neefjes/nichtjes/kinderen enthousiast en koop ons magazine 4 februari online via www.vlogbende.nl of in de winkel. Dan kunnen wij namens jou een mooi bedrag doneren aan het Doelfonds Leukemie.Liefs,Marcelle & Juul