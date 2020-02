Dronken man reed huis Luyksgestel binnen, bewoner overleed: eis in hoger beroep 3,5 jaar cel

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep 3,5 jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar geëist tegen de dronken man die in september 2017 een huis aan de Lommelsedijk in Luyksgestel binnenreed met zijn auto. De bewoner van het huis, de 75-jarige Harrie van der Heijden, kwam bij het ongeluk om het leven.

Harrie lag te slapen toen de 27-jarige man uit Letland zijn auto door de muur van zijn slaapkamer boorde. De automobilist had 3,5 keer meer gedronken dan toegestaan. Hij reed meer dan vijftig kilometer per uur te hard en lette daarnaast niet goed op omdat hij te veel met zijn bijrijder kletste.

Clubicoon

Het slachtoffer was een bekend en geliefd gezicht in in het dorp. Hij was onder meer erelid van voetbalvereniging De Raven, waarvoor hij diverse functies bekleedde. Zo was hij jeugdvoorzitter, veldconsul en organiseerde hij kaartavonden. Op de club werd met grote verslagenheid gereageerd op zijn overlijden.

De rechtbank legde de Let in mei 2018 een celstraf van 2,5 jaar en een rijontzegging van vier jaar op. De man ging tegen die straf in hoger beroep. Het OM eist 3,5 jaar cel. Het voorarrest gaat daar nog van af. Hoe lang de man in voorarrest heeft gezeten is niet duidelijk.

