Fijnfisjenie! Stembus Kies je Kraker is open, help jouw favoriete carnavalshit aan de overwinning

De strijd om de grootste carnavalskraker van 2020 is losgebarsten. Vanaf maandag is de stembus van ‘Kies je Kraker’ geopend. Als je wilt dat jouw favoriete carnavalsnummer kans maakt, vergeet dan niet te stemmen.

Om het dit jaar iets spannender te maken, gaat het stemmen iets anders dan voorgaande jaren. Er zijn namelijk twee rondes. In de eerste ronde gaan we op zoek naar de 11 populairste carnavalshits van dit jaar. Stemmen kan tot 14 februari om 19.59 uur. Daarna worden de 11 populairste nummers bekend gemaakt en gaat de stembus op zaterdag om 12.11 uur weer open. De oude stemmen tellen niet meer mee, dus iedere carnavalshit begint weer op 0.

Op vrijdag 28 februari om 19.59 uur sluit de stembus van de tweede ronde. De nieuwe stemmen worden geteld en op vrijdag 21 februari tijdens 3 Uurkes Vurraf zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Stem hier op je favoriete carnavalshit: omroepbrabant.nl/kiesjekraker .

Wildcards

Het afgelopen weekend is er door de Brabantse carnavalsvierders massaal gemaild om artiesten te nomineren voor een wildcard. Voorgaande jaren was er al gauw een een top 3, maar dit jaar was het behoorlijk spannend. De drie wildcards gaan uiteindelijk naar Ad van Opstal met 'Adje voor de sfeer', Mosterd na de maaltijd met 'Blij in de rij' en Trio Zandvrees en de Viezevoetenkortingen met' Druk van de ketel'.

'Kies je Kraker' op de radio

Vanaf maandag 10 februari t/m donderdag 20 februari zijn de kanshebbers elke werkdag tussen 19.00 uur en 20.00 uur te horen in het radioprogramma ‘Kies je Kraker’ met Jordy Graat.