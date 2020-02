FC Den Bosch wellicht tóch in buitenlandse handen: ‘Club is interessant voor investeerders’

FC Den Bosch schrijft al jarenlang rode cijfers en een overname van een (buitenlandse) investeerder kan de club redden. “Al denken sommige business clubleden wel aan andere oplossingen”, zegt Frans van Gaal, die zich verdiepte in de geschiedenis van de club.

Binding met club

“Zij hebben het idee geopperd om 25 tot 50 lokale en regionale bedrijven bij elkaar te brengen om aandelen van FC Den Bosch te kopen om zo de binding met de club te houden”, vervolgt Van Gaal. “Maar als dat niet zou lukken, dan is een overname van een grote investeerder nog de enige optie.”

Volgens Van Gaal heeft Den Bosch afgelopen jaar laten zien dat het interessant kan zijn voor geldschieters. "Natuurlijk moet het eerste beter gaan presteren. Maar ik weet dat de jeugdopleiding van FC Den Bosch bekend staat bij veel clubs, en dat kan dan weer interessant zijn voor eventuele geldschieters die daar toekomst in zouden kunnen zien."

FC Den Bosch kende al meerdere investeerders in de historie. In onderstaande video een overzicht.

En dit is niet de eerste keer dat FC Den Bosch wellicht in handen komt van investeerders. De club heeft door de jaren heen al verschillende investeerders of (grote) sponsoren gekend. Van Wim Janssen en Panasonic en Schouten & Nelissen tot Hans Brus en Kahki Jordania.

"Het lijkt een beetje bij de club te horen", zegt Van Gaal over de verschillende eigenaren van de club in de historie. "De aandacht ligt in de stad niet alleen op voetbal, want het hockey en het basketbal doen het goed in Den Bosch. Kijk ook naar andere provinciehoofdsteden in het land. MVV bijvoorbeeld. Ook zij doen het niet zo goed. Sponsoren blijken liever hun geld te stoppen in cultuur, dan in een volkssport als voetbal."