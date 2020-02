Eer & Joos: de leukste hartsvriendinnen van Brabant bij ons op tv

Eer en Joos gaan vanaf 27 februari iedere week op sjanternel, op pad dus. Ze beleven dat uitstapje op geheel eigen wijze. De dames blijken veelzijdig en zijn zeker niet op hun mondje gevallen.

Libido

Zo wil Eer bij de kookles graag weten of het waar is wat er over oesters wordt gezegd. ''Dat dan je libido verhoogd wordt?'', vraagt ze aan de kok. Joos komt niet meer bij van het lachen.

En dat terwijl Joos niet al te veel met koken heeft. ''Nou ja, ik kook wel eens van woede…'', bekend ze voorafgaand aan de kookles.

Op Sjanternel

De eerste aflevering van 'Op Sjanternel met Eer & Joos' is donderdag 27 februari om 17.48 uur bij Omroep Brabant. Kijk en maak kennis met de leukste hartsvriendinnen van Brabant. En geniet veertien weken lang van deze knettergekke dames.