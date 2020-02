Gulle gever tovert 1000 euro uit zijn broekzak voor de Voedselbank in Oss

Dat mensen binnenlopen en etenswaren achterlaten voor plaatsgenoten die het niet breed hebben, daar kijkt Henk Snijders van de Voedselbank in Oss niet meer van op. Maar de gulle gever die de Voedselbank donderdagmiddag over de vloer kreeg, sloeg werkelijk alles.

Een man, die liever anoniem blijft, kwam het restant van een kerstpakket brengen. “Of wij daar interesse in hadden”, zegt Snijders. “Ja natuurlijk, we zijn met alles blij. Ook met één blik boontjes.” Tot zijn grote verbazing toverde de man ook nog eens een bundel geld uit zijn broekzak. In totaal ‘tikte’ hij duizend euro cash af voor de Voedselbank.”

Mooie gift

“Dit had ik nog nooit meegemaakt”, zegt de verbaasde Snijders in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. “Nu geven mensen wel wat vaker naast etenswaren ook wat geld, maar niet zo’n hoog bedrag. Hier stonden we wel van te kijken. We hebben hem uiteraard bedankt voor de mooie gift.”

Op de vraag wat de reden was voor de gulle gift, kreeg Snijders een duidelijk antwoord. “'Jullie doen goed werk', zei hij. Hij vertelde dat hij vroeger zelf ook in de problemen had gezeten, onder meer door een belastingschuld. Hij was toen ook blij met instanties als de Voedselbank die hem in die periode hebben geholpen. Hij heeft nu een goed pensioen en had wat geld voor ons opzijgezet.”