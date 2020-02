Dakarrijder Fried van de Laar overleden

Fried van de Laar was bekend van zijn aannemersbedrijf, maar vooral toch van zijn deelname aan diverse edities van de Dakar Rally. Met zijn truck was hij met zijn Fried van de Laar Racing Team een vaste waarde in het Nederlandse deelnemersveld.

Laatste bivak

Door zijn ziekte was Van de Laar al een paar jaar niet meer actief in de zwaarste rally ter wereld. Wel was hij in januari nog present in Djedda in Saoedi-Arabië bij de start van de eerste Dakar Rally in het Midden-Oosten. Daar stak hij zijn zoons een hart onder de riem die als zijn opvolgers met de truck aan de start stonden. Het bleek het laatste Dakar-bivak voor Fried van de Laar.

Bekijk de video waarin Jan en Ben van de Laar dagelijks contact hebben met hun vader in de Dakar Rally: