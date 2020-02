‘Gewoon 1929’ is een digitale tijdreis door een 'nieuwbouwhuis' uit 1929

In ‘Gewoon 1929’ is digitaal het interieur te zien van de kamer, de slaapkamer en keuken ten tijde van de oplevering van het huis. “De terrazzo vloer die je in de keuken ziet, was er ook nog toen ik daar woonde, maar ging wel schuil onder een laag van vinyl. Ik probeer een zo realistisch mogelijk beeld te creëren hoe de situatie was toen het huis net was opgeleverd. Hoe mensen hun huis hadden ingericht", legt Van Sluisveld uit.

Degelijk en sober

Ze benadrukt dat je in die tijd geen keuze had wat voor keuken je wilde in je nieuwe huis. “Die werd er gewoon ingezet en dat was het dan. En de meubels kwamen uiteraard ook niet van IKEA. Verder kwam je in de kamer van zo’n huis een dressoir tegen, een stoel voor vader, een tafel en dat was het wel zo’n beetje.”

Sinds kort heeft ze een aantal foto’s online gezet van haar project. En de eerste reacties op het bijzondere project zijn positief. “Dus ga ik ook aan de slag met huizen en interieurs uit de jaren zestig en zeventig.”

Arbeidsintensief

Het speuren naar de juiste informatie en het in 3D tekenen van de juiste meubelstukken is enorm arbeidsintensief. “Maar, het is ook herinneringen ophalen”, vertelt Van Sluisveld. “Het is soms lang zoeken naar de juiste voorwerpen en meubelstukken uit een bepaalde tijd, maar veel kan ik zelf ook maken.” Zo is ze recent nog heel lang bezig geweest om bakelieten schakelaars te tekenen. “Die schakelaars zaten in die tijd (en later) overal in die huizen.”