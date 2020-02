Politiek wil snel hardere aanpak van rotte appels op Bredase taxistandplaats: 'Loopt uit de klauwen'

Naast de Bredase stappers lijkt het er nu op dat ook de Bredase politici de misstanden op de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade zat zijn. Ingegeven door de publicatie van Omroep Brabant en reacties op Facebook wordt de schreeuw om een snelle, hardere aanpak luider. De politiek is over het algemeen best tevreden over de nieuwe taxiverordening, van kracht sinds september vorig jaar, maar vindt dat de handhaving flink tekort schiet.

'Per directe permanente controle'

"De VVD Breda wil per direct permanente controle bij de taxistandplaats", zo zegt Eddie Förster van die partij over de kwestie. "En een lik-op-stukbeleid bij weigerritten en te hoge ritprijzen. De tijd van waarschuwingen is, wat ons betreft, nu echt voorbij.

Verantwoordelijk wethouder Boaz Adank, ook van de VVD, vroeg deze week nog om geduld maar beloofde wel strengere controle tijdens de carnavalsdagen. Eddie Förster wil zo lang niet wachten, want het loopt volgens hem de spuigaten uit. Volgens hem moet er vanaf komend weekend al een vaste controleur, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), op de taxistandplaats staan die de al aanwezige stewards ondersteunt.

"Het loopt uit de klauwen, er zijn echt enorm veel klachten", zo zegt het raadslid dat het probleem ook (weer) op de politieke agenda heeft gezet. "Ik geloof nog steeds in het taxivignet, maar het probleem zit in de handhaving. Dus moeten we snel beter gaan handhaven."

Oplossing

Förster komt ook met een oplossing, een idee dat onder de horecaondernemers en stappers al langer leeft. "De boa's en de stewards krijgen een rol om te zorgen dat de mensen die een taxi willen, verdeeld worden over de beschikbare auto's. Je kunt dan direct zien wie er weigert en het vignet intrekken. Een lik-op-stuk-beleid dat wat mij betreft komend weekend mag ingaan."

Wie gaat dat betalen?

Ook voor Tim van het Hof, fractievoorzitter van coalitiepartij D'66, zijn de wanordelijkheden op de taxistandplaats een doorn in het oog. Hij is ervaringsdeskundige, want hij reed zelf taxi in Breda. "Of je permanent controle moet uitoefenen weet ik niet, maar ik ben wel voor een hardere, stevige aanpak wat betreft handhaving. Het taxivignet is goed, maar alleen een vignet is niet de oplossing."

"Boa's zullen op de taxistandplaats moeten handhaven", vervolgt Van het Hof. "En als het goed is, is er capaciteit over. Door de komst van de scanauto's voor het parkeren zijn er daar minder nodig." Ook Eddie Förster staat er zo in. "En anders moeten we capaciteit creëren", zo zegt hij. "Maar dat is aan het college."

Nudging

Ook de PVDA, de derde coalitiepartij, is voorstander van een hardere, betere handhaving op de taxistandplaats en een grotere rol hierin van de boa's. Daarnaast hoopt fractievoorzitter Arjen van Drunen dat de beloofde 'mystery guests' snel resultaat brengen zodat de rotte appels zichtbaar worden.

Maar de partij van Van Drunen lanceerde afgelopen week ook nog het fenomeen 'nudging', dat zoiets is als gedragsbeïnvloeding. Mensen worden op subtiele manier gestimuleerd om zich op een bepaalde manier te gedragen. Hoewel dat meer is om de algemene agressie in het uitgaansgebied in te dammen, kan het ook op de taxistandplaats worden ingezet. Want ook daar gaat het met regelmaat mis.

"In Hilversum worden er bijvoorbeeld spiegels geplaatst zodat mensen hun eigen gedrag kunnen zien", zo zegt Arjen van Drunen. "Of in Eindhoven doen ze dat via slimme belichting waardoor mensen zich veiliger voelen. Ik weet niet of het in Breda werkt, maar het is het onderzoeken waard."

Bekijk hier de video over de problemen op de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda.

