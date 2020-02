Kabinet trekt extra geld uit voor opkoopregeling varkensboeren

In totaal hebben iets meer dan 500 varkenshouders zich aangemeld voor de opkoopregeling. Dat is veel meer dan de 300 waar het ministerie van Landbouw rekening mee had gehouden. Voor de stopperssubsidie was 180 miljoen euro uitgetrokken, maar dat is niet genoeg om alle boeren die afstand willen doen van hun bedrijf te helpen. Er zou daarom een selectie worden gemaakt op basis van de meeste stankoverlast.

Vergoeding voor dieren en sloop stallen

Dat zorgde direct voor oproepen in de Tweede Kamer om de regeling te verruimen. Om te zorgen dat niemand buiten de boot valt is deze week in de regeringscoalitie besloten om alsnog alle aangemelde varkenshouders in aanmerking te laten komen voor de regeling. Volgens De Telegraaf worden de extra miljoenen die daar voor nodig zijn vrijgemaakt in de voorjaarsnota.

Om hoeveel miljoen het gaat is nog niet duidelijk. Boeren die mogen deelnemen krijgen een vergoeding voor hun dieren en voor de sloop van de stallen.

