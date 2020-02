Fijnfisjenie! Maar voor wie? Welk carnavalslied ontbreekt op onze lijst voor Kies je Kraker 2020?

Tot twaalf uur 's avonds komende zondag kunnen inzendingen voor de drie wildcards worden ingestuurd via kiesjekraker@omroepbrabant.nl

De zeskoppige jury had er een flinke kluif aan om dertig krakers te selecteren. Dit jaar was het nog moeilijker dan de voorgaande jaren, zegt juryvoorzitter Maarten Kortlever. ''We hebben nog nooit zo veel inzendingen gehad. In één middag moesten we liefst 170 liedjes beoordelen.'' Kortlever zegt aangenaam verrast te zijn met het niveau. ''Dat maakt het extra lastig om tot zo'n strenge selectie te komen.''

Oud en nieuw

De dertig nummers bevatten zowel nieuwkomers als Peter Selie, als ook ouwe rotten als Johnny Gold. ''In de voorselectie zit echt van alles.'' Kortlever heeft dit jaar ook een trend ontdekt. ''We hadden aanzienlijk meer inzendingen van nummers die geïnspireerd zijn door Duitse schlagermuziek." De nummers kunnen via deze link worden beluisterd of via ons Youtube-kanaal.

Veul Gère wint Kies je Kraker 2019! (Foto: Twan Spierts)

Dé carnavalskraker zal uiteindelijk worden bepaald door de kijkers, lezers en luisteraars van Omroep Brabant door stemrondes. Komende maandag om 11.11 begint de eerste ronde, waarin tot vrijdag acht uur 's avonds kan worden gestemd. Van de 33 liedjes vallen er 22 liedjes af en gaan er 11 liedjes door naar de tweede stemweek.

Deze tweede stemweek week wordt op zaterdag 15 februari ingeluid tijdens het radioprogramma Graat & De Laat om 12.11. Vanaf maandag 10 februari t/m donderdag 20 februari zijn de kanshebbers elke werkdag tussen 19.00 - 20.00 uur te horen in het radioprogramma ‘Kies Je Kraker’ van Omroep Brabant met Jordy. Ook ontvangen we elke avond een artiest uit de Kies Je Kraker lijst in onze radiostudio.

Dit zijn de 30 genomineerde liedjes:

Alpenzusjes – Drinklied

Chef Soldaat - Legerjeep

CV de Kapotte Kachels – Nie zo mauwen

CV De Kòljakkers - Mèn nie bèlle

Dikke Mik – Wa ne gevel

Dorini’s – Cafe ’t Happy End

Double DJ’s - Bierpolka

De Knallers – Eentje te veel

DJ Bompa & de Mens – Trots op de boer on tour

Duo Knotsgek – Anoushka

Feestteam – Ik wil bier

Frank Hoek & Sjef van Crey - In Brabant hebben we nooit genoeg

Frank Smeekens ft. Fiske te zat & Volle Bak Feest - Ge bent men nr 1,2,3,4

Franky B. ft. Cooldown Ik kan het niet hebben als mijn bier op is

Gebroeders Ko – Waar is de paracetamol

Gebroeders Rossig – Lekker lallen

Gullie – Bezopen

Huub Hangop - Ho Ho Ho (je komt er zomaar niet in)

Immer Hansi – Reunie

Johnny Gold - Als je in Brabant bent

Johnny Purple – Zonnesteek

Lamme Frans – Handjes handjes bloemetjesgordijn

Lawineboys – Groeten uit de feesttent

PartyFriex – Partyfreak

Peter Selie - Hoemoes da ok alweer?

Petje Pils – Schud het er maar in

Veul Gere - Un lekker delleke

Vier Viltjes – Daar heb je Peter

Vieze Jack – De hut verbouwen

Opgeblazen ft. Wilbert Pigmans - De Toreador