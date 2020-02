In Oudemolen zijn ze van de kaart, want hoe schrijf je nu eigenlijk de naam van het dorp?

Spatie of geen spatie? Als je het dorpje, op een steenworp afstand van Fijnaart inrijdt, is het Oudemolen geschreven als één woord, maar de 'B-kant' van het kombord laat zien dat je Oude Molen verlaat. "Het was mij nog nooit opgevallen", zegt een dorpsbewoonster. "Ik schrijf het altijd aan elkaar", geeft een andere vrouw toe.

Verwarrend?

De trend wordt doorgezet in de wegwijsborden van de ANWB waar het plaatsje uit twee delen bestaat. Anders is het weer op het viaduct onder de snelweg. "Maar ze hoeven niet vervangen te worden hoor", vinden de bewoners. Om het niet te verwarrend te maken laten we café De Oude Molen maar even achterwegen.

Aan elkaar of los van elkaar. Alleen op het informatiebord bij de Oude Molen mag de 'foutieve' spelling een krulletje krijgen. Want het dorp Oudemolen is volgens officiële documenten van de gemeente Moerdijk gewoon Oudemolen. "Al is een beetje vrijheid in spelling hartstikke mooi", besluit een inwoner. Dat is nog eens duidelijke taal, ...toch?