Coalitie met Forum voor Democratie serieuze optie: VVD gaat verder praten met FvD en CDA

"De VVD stelt voor dat de drie grootste partijen samen een poging wagen om een stabiele én open meerderheidscoalitie te bouwen", is te lezen in een verklaring op de website.

Maandag werd door bestuurlijke zwaargewichten Alfred Arbouw en Peter van der Velden een rapport gepresenteerd over welke partijen het beste met elkaar zouden kunnen samenwerken. Daarna volgden eerste gesprekken met Forum voor Democratie en het CDA en met D66, GroenLinks, SP en de PvdA. Nu wordt dus verder gesproken met Forum en CDA.

Verschillen enorm

Duidelijk is al wel dat FvD en CDA een ander bestuursakkoord willen, want de verschillen met de VVD zijn enorm. De rapporteurs in het rapport: “Forum voor Democratie en het CDA hebben aangegeven deze optie als voorkeur te hebben. Het CDA heeft voorgesteld om opnieuw te beginnen en gesprekken aan te gaan tussen de drie grootste partijen. Ook in deze variant moet gewerkt worden aan herstel van vertrouwen, met name tussen het CDA en de VVD”.

Brabant zit in een politieke impasse sinds het CDA uit het bestuur stapte. De coalitie met VVD, D66, GroenLinks, PvdA en het CDA klapte eind 2019, zo’n half jaar na de vorming van het provinciebestuur. Door opstappen van het CDA was er geen meerderheid meer. De christendemocraten waren het niet met de andere vier coalitiepartijen eens over het stikstofbeleid.