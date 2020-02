Voedselbank voor dieren opent nieuwe vestigingen in Breda en Tilburg

In Breda komt de dierenvoedselbank binnenkort in de hal van de voormalige rechtbank aan de Sluissingel. In Tilburg wordt nog gezocht naar een geschikte locatie.

Steun

De voedselbank voor dieren is bestemd voor mensen die door omstandigheden niet meer voor hun dieren kunnen zorgen. "Als je een baan hebt, maar je wordt ziek of ontslagen, dan is het nogal wat om je huisdier weg te moeten doen. Niemand wil die keuze maken. Er zijn veel cliënten die in een isolement raken omdat ze niks meer hebben en dan is hun huisdier nog de enige steun. Het is dan fijn dat die mensen nog iets hebben om hun liefde mee te delen, om een verhaal aan kwijt te kunnen."

Wel heeft de dierenvoedselbank de regel dat klanten er geen nieuwe huisdieren bij mogen nemen.

Schuldsanering

Ook Debora Sep is klant bij de dierenvoedselbank in Etten-Leur. Zoals besteld krijgt ze van Priscilla een zak kattenbakgrid en kattenvoer. "Helaas kan ik dit zelf niet betalen. We zitten thuis in een schuldhulpverleningstraject en daardoor is het financieel nu heel wat minder." De katten weg doen is voor haar geen optie: "Om even met de katten te kunnen knuffelen is juist iets om naar uit te kijken. Daar hebben we juist steun aan."

Priscilla de Veth begon de dierenvoedselbank bijna drie jaar geleden: "Ik hoorde dat steeds meer mensen moeite hebben om voor hun dieren te zorgen. Zelf heb ik ook huisdieren en weet dat ze een heel belangrijk deel van je gezin zijn." De hulporganisatie zit nu tijdelijk in een voormalig internaat in Etten-Leur en is op zoek naar een alternatieve locatie in Roosendaal.

Draait goed

"Klinkt eigenlijk stom om het zo te zeggen, maar het draait hier eigenlijk heel goed. We hebben veel cliënten, er worden veel donaties gebracht en we hebben veel vrijwilligers. Dus we kunnen kunnen het goed draaien. Het is alleen jammer dat zo veel mensen onze hulp nodig hebben, natuurlijk", zegt De Veth.