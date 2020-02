Huis blijkt geen huis: bruiloft gaat niet door

John wil dolgraag in het huwelijksbootje stappen met zijn vriendin Christel uit Helmond. De twee zouden volgende maand het ja-woord zeggen, maar de trouwerij wordt uitgesteld omdat het huis van John niet verkocht kan worden. De verkoop gaat niet door omdat de potentiële kopers van de woning een fout ontdekten in de ruim vijftig jaar oude akte van het huis.

Verbouwen

De kopers klopten aan bij de gemeente met de vraag of ze zelf mochten verbouwen in het huis. Het antwoord was nee. Sterker nog: het gehele huis stond in het register aangemerkt als aanbouw van het naastgelegen huis. Volgens makelaar Wiljan van Weert is er in 1966 iets verkeerd gegaan met het opstellen van de akte. ''De opdracht voor de bouw van het huis werd gegeven door de buurman op nummer negen. Het was bedoeld als zelfstandige woning maar op het contract is later 'uitbreiding van woning' bijgeschreven.''

De onduidelijkheid in de akte uit 1966 (Foto: Omroep Brabant)

Van Weert heeft zo'n situatie in zijn carrière nog nooit meegemaakt. ''Het is pure toeval dat dit nu naar bovenkomt. In het kadaster stond het als zelfstandige woning geregistreerd en ook de WOZ-waarde was op die manier geschat. Er viel dus niks vreemds bij ons op. Ook niet bij andere makelaars en notarissen tijdens de vier keer dat het huis is verkocht in de afgelopen vijftig jaar.''

Bestemmingsplan wijzigen

Wethouder Theo Martens zegt zich in te zetten om tot een oplossing te komen voor John en Christel. De twee hoeven echter niet te verwachten dat dit op korte termijn gebeurt. Het bestemmingsplan van het huis moet worden veranderd en daar zal zeker nog een aantal maanden overheen gaan. ''We moeten ons aan de wet houden waardoor er lange termijnen gelden, daar kunnen we niks aan veranderen.''