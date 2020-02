Oude tijden herleven bij Willem II: 'De trainer was duidelijk, wat zijn wij minder dan Ajax of PSV?'

In het seizoen 1998/1999 eindigde Willem II als tweede, achter kampioen Feyenoord. Een bijzonder knappe prestatie van de ploeg van trainer Co Adriaanse. Nu draaien de Tricolores weer mee in de top van het Nederlandse voetbal. In punten staat Willem II gelijk met nummer drie Feyenoord. Het heeft vier punten meer dan nummer vijf PSV. Zaterdag kunnen dat er zeven worden, al is het heel erg lang geleden dat de Tilburgse ploeg wist te winnen in het Philips Stadion.

In de video vergelijken Arno Arts en Mariano Bombarda het Willem II van nu met dat van 1999.

Het vertrouwen was groot tijdens het succesvolle seizoen 1998/ 1999. "Intern werden ambities zeker uitgesproken. Adriaanse deed dat naar buiten toe ook wel, wij als spelers waren wat gematigder. Maar de trainer zei ook: wat zijn wij minder dan Ajax? Wat zijn wij minder dan PSV? En hij had gelijk."

Clublied in de bus

De beste van Brabant worden. Dat leefde ruim twintig jaar geleden niet in de groep. "Nee, eigenlijk niet", geeft voormalig middenvelder Arno Arts toe. "We wilden gewoon iedere wedstrijd winnen."

Arts vergelijkt het met een periode bij NEC, met de club uit Nijmegen promoveerde hij naar de eredivisie. "Op een gegeven moment was het vertrouwen ook heel groot. In de bus naar een uitwedstrijd draaiden we het clublied, in plaats van te luisteren naar een wedstrijdbespreking. Het was niet de vraag of we gingen winnen. Het was de vraag met hoeveel we zouden winnen. Dat gevoel hadden we bij Willem II ook."

Positiewisselingen

"Wij speelden heel goed”, kijkt spits Mariano Bombarda met plezier terug op die tijd. “Voornamelijk één of twee keer raken, veel positiewisselingen. Het was heel leuk om in mee te doen en denk ook om naar te kijken. Wij genoten ook echt, zeker als er een zwakkere tegenstander bij ons langskwam. Dan hoopte ik altijd dat de wedstrijd nog heel lang zou duren.”

'Fans zijn grootste verschil'

Als Arts het grootste verschil moet noemen tussen zijn ploeg en de huidige groep, hoeft hij niet lang na te denken: het publiek. "Ik ben daar weleens jaloers op. Wij gingen tegen Vitesse een keer met een 1-0 voorsprong rusten en gingen met een fluitconcert naar binnen. Nu bouwen ze op de Kingside altijd een feestje. De wisselwerking tussen fans en spelers is fantastisch. Daar moeten de spelers ook echt van genieten."

Europees voetbal zou voor de stad een geweldige boost zijn

"In onze tijd waren ze ook fanatiek. Maar qua liedjes zijn ze nu een stapje verder”, vult Bombarda aan. Eind jaren negentig waren op een gegeven moment de verwachtingen heel hoog. “Je creëert een verwachtingspatroon als je tweede weet te worden. Daar moet je maar aan voldoen iedere week, voor een club als Willem II is dat op de lange termijn niet te doen.”

'Wens vader van de gedachte'

De laatste keer dat Willem II een competitiewedstrijd won op bezoek bij PSV was in 1983. Zaterdag is er weer een kans op winst. PSV zit echt in een dip en Willem II moet het vooral hebben van de uitwedstrijden, het is de perfecte combinatie”, zegt Bombarda, die denkt en hoopt dat zijn oude ploeg Europees voetbal haalt dit jaar. “Natuurlijk hoop ik dat. Voor de stad zou het een geweldige boost zijn na zo’n lange tijd. Ik heb er vertrouwen in.

"PSV zal zich echt wel een keer op gaan richten, maar laat ze dat maandag gaan doen", zegt Arts met een lach. "Ik denk ook wel dat Willem II kan winnen daar."