Snacks en huisjes bouwen en andere weekendtips

Vogelsnacks en-huisjes maken in Oisterwijk (zaterdag)

Kinderen tussen de 8 en 15 jaar kunnen in het Bezoekerscentrum Oisterwijkse Bossen en Vennen (Van Tienhovenlaan 4) zaterdagmiddag vogels helpen. Ze maken voedzame snacks en bouwen vogelhuisjes.

Het klussen begint om halftwee en kost tussen de 7,70 en 11 euro om aan mee te doen. Het is alleen voor de kinderen. Ouders kunnen natuurlijk altijd een mooie wandeling maken in de omgeving

Vogelwandeling in Bergeijk (zaterdag)

Gewandeld wordt er zaterdag in ieder geval in Bergeijk. De wandelaars moeten wel vroege vogels zijn want de vogelwandeling begint om acht uur. Meelopen is gratis.

Er wordt verzameld aan het einde van de Bredasedijk, ter hoogte van Vic Wijnen. Vervolgens wordt er zo’n drie uur lang gewandeld en naar vogels gespeurd. Tip: neem je verrekijker mee en spits je oren voor het vogelgezang.

Concert Winterreis in Den Bosch en Berlicum (zaterdag en zondag)

Voor mooie zang kan je ook bij koor Pur Sang terecht. Zaterdag (Den Bosch) en zondag (Berlicum) geeft het koor een winterconcert. Het is een reis door het Franse en Duitse taal- en muziekgebied. Onder meer met composities van Poulenc, Debussy en Reger.

Zaterdagavond is het optreden in Willem II (Prins Bernhardstraat 4) in Den Bosch. Dat concert begint om kwart over acht. Een kaartje kost 15 euro. Ben je jonger dan 18 dan mag je voor 7,50 euro naar binnen.

Zondagmiddag als het concert in Berlicum is, gelden dezelfde prijzen. Dat concert begint om half vier in de Protestantse kerk Samen-Op-Weg aan Raadhuisplein 4 in Berlicum.

Festival 39Graden in Breda (zaterdag en zondag)

In Breda gaat het er wat broeieriger aan toe. Tijdens Festival 39Graden. In Podium Bloos (Speelhuislaan 153) zijn er voorstellingen van jong podiumtalent. Ze komen met eigenzinnige en tegendraadse performances op het gebied van theater, dans, muziek, urban arts en circus.

Zaterdag start het programma om halfdrie uur. Op zondag gaan de eerste deelnemers om elf uur het podium op. Entreekaartjes kosten tussen de 7,50 en 22,50 euro. Op zondag kan je de Urban Route gratis doen.

Wheels Beurs in Best (zondag)

Een route kan je ook zondag in Best lopen tijdens de Wheels Beurs. Het is een grote beurs voor van alles was met historische militaire voertuigen (1940 – 1945, en tot 1975) te maken heeft. Onderdelen, kleding, documentatie je vindt het op de Wheels Beurs.

De beurs is in de evenementenhal op Aquabest (Ekkersweijer 1) en begint om tien uur. Entree kost 1 euro.

