Buurtbewoners geschokt door vondst verminkte en dode katten

Een van de buurtbewoners had donderdagavond nog iets in zijn kliko gegooid, toen was er volgens hem niets aan de hand. Vrijdagochtend zag hij ineens dat er vuilniszakken in waren gepropt die niet van hem waren.

Hij belde daarom het BAT, het afvalbedrijf in Tilburg. Medewerkers haalden, samen met de buurtbewoner, een vuilniszak uit de kliko. In de grote zak zaten twee kleinere plastic zakken. Daarin zaten twee dode katten.

Container

Daarop controleerden de medewerkers van het BAT de overige kliko's.Ze vonden in een andere container vier zakken met dode katten. Uiteindelijk werden er tien dode en verminkte katten aangetroffen. De politie werd daarop ingeseind. Die heeft de dode dieren meegenomen voor verder onderzoek.

De buurtbewoners zijn erg geschrokken van het voorval. Veel van hen twijfelen of ze hun kat nu binnen moeten houden. ''Er gebeuren wel meer vreemde dingen in de wijk'', vertelt een van de buurtbewoners aan Omroep Brabant. ''Er zijn vaker katten vermist en blokjes gevonden met gif erin.''