Jumbo-topman Frits van Eerd komt met carnavalsnummer 'Fan van Jou'

Het is niet de eerste keer dat de CEO van de Brabantse supermarktketen te zien is in een videoclip. Hij is als zanger en trompettist al langere tijd actief in de muziekwereld. Hij speelde met zijn band Factor 12 bij de Toppers en bracht samen met de Gebroeders Ko het nummer ‘Wij doen ’t licht wel uit!’ uit.

De clip van 'Fan van Jou' werd opgenomen in Veghel, waar ook het hoofdkantoor van Jumbo staat.