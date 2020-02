Het doodschieten van een ree in de Biesbosch is aanleiding voor een ranzige oorlog op social media

“Het is absoluut niet waar. Er wordt niet en nooit geschoten op reeën die op de vlucht zijn voor het hoge water, het is niet waar. Het is absoluut gelogen.” Chris Segeren van de Wildbeheereenheid Biesbosch is meer dan woedend op Rob Haan van de Natuur en Vogelwacht Biesbosch die op Facebook suggereert dat een jager van de WBE (wildbeheereenheid), een ree heeft neergeknald die op de vlucht was voor het hoge water.

“De jagers van de WBE Biesbosch, knallen de voor het hoge water uit de Biesbosch gevluchte dieren gewoon af. Is dat nou weidelijk jagen heren? Jullie moesten je schamen.”

“De ree liep in het landbouwgebied van de Noordwaard en er was in de verste verte geen water te zien waar het dier voor op de vlucht zou zijn”, zegt Segeren van de WBE Biesbosch in een reactie. “Het dier is geschoten buiten het Nationaal Park en ook nog eens volstrekt legaal. In de Noord en Oostwaard loopt een populatie van 300 – 350 reeën en jaarlijks worden daar in opdracht van de provincie ongeveer vijftig dieren van geschoten."

"Je mag het er niet mee eens zijn en dat is geen enkel probleem, maar deze berichtgeving is eenzijdig, voor de volle 100% gelogen en geplaatst door een activist die een hekel heeft aan de jacht.”

'Het gaat helemaal niet om activisme'

Rob Haan op zijn beurt denkt daar heel anders over. "Het gaat helemaal niet om activisme, noch om misbruik van een platform, noch om berichtgeving die tendentieus zou zijn. Er staan geen enkele leugen in de inleidende tekst van het Facebookbericht", is de mening van Haan die ook laat weten dat het bericht op Facebook geen privé mening is van hem. "Uiteraard spreek ik op sociale media namens de Natuur- en Vogelwacht en niet alleen namens mijzelf. De NVB staat hier volledig achter."

WBE Biesbosch en Natuur en Vogelwacht Biesbosch hebben ruzie over doodschieten ree

Bedreigingen, scheldpartijen en een heel klein beetje nuance

Op Facebook is na de plaatsing door de Natuur en Vogelwacht Biesbosch een storm ontstaan aan scheldpartijen en bedreigingen aan het adres van de jager en de WBE Biesbosch. “Met zijn kop op Social media knallen.. kijken of hij het dan nog zo leuk vindt.. triest persoon! Moeten ze ook een straf op zetten”, schrijft Linda Bogers. “Hufterigheid ten top. Ik kots op deze lui”, voegt Matt Jongbloed er aan toe.

Maar ook de Natuur en Vogelwacht Biesbosch zelf moet het ontgelden, zo schrijft Anke van de Berg het volgende. “De NVB is de moeite niet waard om me boos over te maken. Het is gewoon een laster clubje. Het zou wel goed zijn om zulke clubs eens te dagvaarden.”

Wel of niet legaal geschoten ? Jagers en vogelwacht ruziën over doodgeschoten ree

Het bericht over het afschieten van de ree heeft al zo’n duizend reacties opgeleverd op de pagina van de Natuur en Vogelwacht Biesbosch en vaak niet de fraaiste.