Kilo cocaïne gevonden bij controle van auto op A16 bij Zevenbergen

Bij een controle op de A16 bij Zevenbergen heeft de politie vrijdagavond een kilo cocaïne gevonden in een Franse personenauto. De bestuurder van de auto, een 27-jarige Albanees, is opgepakt.

Rond tien over tien werd een verdacht pakketje in de auto aangetroffen. Uit onderzoek op het politiebureau bleek dat het in totaal één kilo cocaïne bevatte.

De aangehouden Albanees heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit vast en zal zaterdag worden gehoord. Ook zal zijn auto nog verder worden onderzocht door de politie. De straatwaarde van een kilo cocaïne ligt rond de 50.000 euro.