Een jongen is vrijdagavond door drie jongens mishandeld in Tilburg. Een 14-jarige jongen kon op heterdaad worden aangehouden. Zaterdagmorgen zijn twee andere verdachten van 15 en 16 jaar oud aangehouden.

Rond acht uur vond de mishandeling plaats aan de Dalempromenade. Alle verdachten zitten vast. Naar hun betrokkenheid bij de mishandeling wordt verder onderzoek gedaan.

Wat de aanleiding was voor de mishandeling en hoe het slachtoffer eraantoe is, is niet bekendgemaakt.