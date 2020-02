Anti-coronapak een hit tijdens carnaval, maar het drinkt (en zoent) wel een beetje lastig

Het is een grote gele overal, met mondkapje en bril. “Ik denk dat het vooral leuk is voor grote groepen, om met zijn allen hetzelfde pak te dragen” vertelt Kees. En dat kan Peder Vriens beamen, hij komt zaterdag voor zijn hele voetbalteam zo’n pak kopen. “Ik zag het langskomen op Facebook. En wij drinken altijd Corona, het bier dan. Dus we vonden dit wel een leuk idee.”

Niet zoenen

Erg praktisch is het pak niet met carnaval. Door het mondkapje is het niet makkelijk om een glas bier of fris naar binnen te werken. En doordat de bril nogal snel beslaat is het moeilijk om andere carnavallers in de kroeg eens goed te bekijken, laat staan iemand een zoen te geven. “Ik denk dat het mondkapje en de bril wel snel bovenop het hoofd terecht zullen komen”, lacht Kees.

Of zo’n kostuum eigenlijk wel door de beugel kan? Daar had Peder eigenlijk nog niet over nagedacht. “Nou in Nederland is er natuurlijk nog niet zoveel aan de hand. Het is natuurlijk wel vervelend voor de mensen die eraan overlijden, dat wil je liever niet. Als je zo in China rond zou gaan lopen met carnaval vind ik dat te ver gaan, maar ik denk dat het hier nog wel kan.”

En daar is Kees het wel mee eens. “Een goed pak heeft natuurlijk met de actualiteit te maken, dus dit hoort bij carnaval.” En daar lijken veel mensen het mee eens te zijn. “Ik krijg nog één bestelling binnen en dan zijn ze echt allemaal uitverkocht.”