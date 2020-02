Zojuist op de N2: een kerstboom midden op de weg

"Zojuist op de N2: of iemand is héél lat met het opruimen van de kerstboom, of iemand is er al vroeg bij", concludeert Rijkswaterstaat op Twitter. De boom lag midden op de weg, bovenop de flyover van de N2 over de A67 tussen Veldhoven en Eindhoven.

Enige pluspuntje: de maximumsnelheid op de randweg Eindhoven is 80 kilometer per uur. Dat maakte de kans op ongelukken iets kleiner.