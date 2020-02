Bewoners willen Terheijden aardgasvrij maken: 'Maar krijg ik mijn huis dan nog wel warm?'

Het plan om Terheijden aardgasvrij te krijgen wordt namelijk uitgevoerd door het Traais Energie Collectief (TEC). "We zijn een coöperatie uit het dorp. 20 procent is lid", legt Theo den Exter van het Collectief uit. "Ons doel is om in 2025 te leven van de energie die wij uit ons dorp opwekken."

Energiebrouwerij

De bedoeling is om in Terheijden een energiebrouwerij te bouwen aan de rivier De Mark, zodat daar zomerwarmte uit gehaald kan worden, die dan wordt opgeslagen voor de winter. Door middel van windmolens en een zonnepark wordt het water opgewarmd naar zeventig graden.

Voortvarend

In het centrum zijn ze al voortvarend van start gegaan. Omdat de gemeente een nieuwe riolering moest aanleggen, heeft het collectief de afgelopen weken ook een nieuw warmtenet aangelegd.

Waar in andere steden de gemeenten aan de slag gaan met de subsidie die wordt verleend door het Rijk, gaat het geld in Terheijden rechtstreeks naar het collectief. "De subsidie hebben we samen aangevraagd met de gemeente. Zij kijken kritisch wat we doen met het geld, maar wij voeren het project uit."

Enthousiast

Een van de enthousiaste leden van het collectief is Lambert de Haas. "Ik was eerst best kritisch, maar ik heb mij juist aangesloten om mee praten en mee te denken. Dat kan bij ons collectief. Zodoende ben ik steeds enthousiaster geworden."

Kritisch

Toch zijn er ook kritische geluiden te horen in het dorp. Zoals makelaar Jack Reimus. "Ik ben erg enthousiast over het idee voor een collectief. Ze doen goed werk en de informatievoorziening is ook prima, maar ik heb wel praktische vraagtekens", legt Reimus uit.

"Enerzijds natuurlijk het kostenplaatje. Aan de andere kant vraag ik mij af of je het voldoende warm krijgt. Met gas kan je de thermostaat hoger zetten. Ik vraag mij af hoe dat gaat met het warmtenet", aldus Reimus.