Tweehonderd vrouwen en één man strijden om het Brabants Kampioenschap nagels stylen [FOTO'S]

DRUNEN -

Zo'n tweehonderd vrouwen en één man doen dit jaar mee aan de Brabantse Kampioenschappen nagels stylen in Drunen. Die ene man is Rob (22) uit Lummen (België). Hij is al vanaf zijn vijftiende bezig met het stylen van nagels, deed verschillende opleidingen en is eigenaar van een nagelstudio. Rob heeft geen hoge verwachtingen, want de concurrentie is groot.