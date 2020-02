Zware mishandeling in Bergen op Zoom, drie verdachten opgepakt

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor een zware mishandeling vrijdagnacht in Bergen op Zoom. Het slachtoffer werd zwaargewond gevonden op het Wilhelminaveld. Dat gebeurde na een melding bij de politie.

In de loop van zaterdag zijn twee verdachten van de mishandeling aangehouden. De arrestanten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ze worden verdacht van zware mishandeling of poging tot doodslag. Zij worden waarschijnlijk begin volgende week voorgeleid.

Derde verdachte

De politie meldde zaterdagavond dat er nog een derde verdachte is aangehouden. Forensische medewerkers doen momenteel onderzoek op het Wilhelminaveld.