PSV heeft lek nog niet boven, maar wint wel van Willem II

PSV heeft zaterdag tegen Willem II een einde gemaakt aan een reeks slechte resultaten. Het elftal van trainer Ernest Faber versloeg de Tilburgers met 3-0. Voor PSV was het de eerste overwinning in het nieuwe jaar.

Denzel Dumfries opende in de 32e minuut de score. Voor de rechterverdediger betekende het zijn zesde doelpunt dit seizoen in de eredivisie en zijn derde dit jaar. De 2-0 kwam in de 70e minuut op naam van Ryan Thomas. In blessuretijd schoot Mike Trésor Ndayishimiye de bal knullig in eigen doel. Hij zag niet dat keeper Timon Wellenreuther naar links was uitgeweken.

Bij vlagen aardig

Voor PSV-watcher Job Willemse was de eerste overwinning van dit kalenderjaar terecht. "PSV legde bij vlagen aardig voetbal op de mat en de Eindhovenaren wisten meer te creëren dan in de voorgaande wedstrijden. De veranderingen in de opstelling - Rodriguez als linksback en Thomas als aanvaller - pakten goed uit voor de ploeg van Faber."

De overwinning moet PSV weer het vertrouwen terugbrengen, dat de afgelopen periode juist ontbrak. Willemse: "Deze winst biedt aardig wat aanknopingspunten voor het restant van het seizoen, al zal de ploeg van Faber het ook in uitwedstrijden moeten gaan laten zien, want juist daar schort het dit seizoen vaak aan."

Eerste nederlaag

Voor Willem II was het de eerste nederlaag sinds 3 november. De Tilburgers speelden een moeizame eerste helft. “Het had moeite met het spel van PSV en kwam zelf eigenlijk niet aan voetballen toe, het had geen antwoord op het vroeg druk zetten van de thuisploeg", stelt Fabian Eijkhout, de Willem II-watcher.

Net als een paar weken geleden tegen AZ gingen de Tilburgers met een 1-0 achterstand rusten en kwam het na de pauze met andere bedoelingen uit de kleedkamer. Eijkhout: "Willem II ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, zonder daarbij grote kansen te creëren. En dat was het grote verschil met AZ. De gelijkmaker viel niet. PSV werd eigenlijk niet meer gevaarlijk, maar vanuit het niets maakten de Eindhovenaren de 2-0. En daarmee was de wedstrijd gespeeld, twintig minuten voor tijd. In de blessuretijd kwam er nog een ongelukkig eigen doelpunt van Mike Trésor Ndayishimiye bij.”

PSV blijft ondanks de zege op de vijfde plaats staan. De achterstand op nummer vier Willem II is nu nog één punt. Volgende week wacht voor PSV de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Willem II ontvangt een dag later FC Utrecht.