PSV wint van Willem II, RKC Waalwijk deelt punten met concurrent PEC Zwolle

Denzel Dumfries opende in de 32e minuut de score. Voor de rechterverdediger betekende het zijn zesde doelpunt dit seizoen in de eredivisie en zijn derde dit jaar. De 2-0 kwam in de 70e minuut op naam van Ryan Thomas. In blessuretijd schoot Mike Trésor Ndayishimiye de bal knullig in eigen doel. Hij zag niet dat keeper Timon Wellenreuther naar links was uitgeweken.

Bij vlagen aardig

Het was een terechte overwinning. PSV legde bij vlagen aardig voetbal op de mat en de Eindhovenaren wisten meer te creëren dan in de voorgaande wedstrijden. De veranderingen in de opstelling - Ricardo Rodriguez als linksback en Ryan Thomas als aanvaller - pakten goed uit voor de ploeg van Faber.

De overwinning zorgt voor opluchting. Uiteindelijk moet de driepunter bij PSV weer het vertrouwen terugbrengen, dat de afgelopen periode juist ontbrak.

Eerste nederlaag

Voor Willem II was het de eerste nederlaag sinds 3 november. Toen ging het in en tegen Groningen onderuit. De wedstrijd daarna won het van PSV, het was de start van een lange reeks zonder nederlaag. Aan die reeks kwam in Eindhoven een einde. Aanvoerder Jordens Peters zag dat de Tilburgse ploeg niet het spel speelde dat het de afgelopen periode deed, maar dat had ook met de tegenstander te maken.

RKC Waalwijk - PEC Zwolle 0-0

RKC-speler Tijjani Reijnders maakt het Lennart Thy (l.) en Pelle Clement (r.) lastig.

RKC en PEC Zwolle schieten weinig op met gelijkspel

Het duel tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle heeft geen doelpunten opgeleverd (0-0). Dat was niet zo verwonderlijk, want beide ploegen schoten slechts eenmaal op doel in het povere duel.

RKC en PEC Zwolle schoten weinig op met het gelijkspel. De thuisploeg pakte na drie verloren competitiewedstrijden op rij weliswaar het eerst puntje in het nieuwe kalenderjaar, maar het verschil met ADO Den Haag is nog altijd 5 punten. ADO heeft bovendien een duel minder gespeeld dan de hekkensluiter van de eredivisie.

PEC Zwolle is in 2020 nog altijd ongeslagen, na eerdere gelijke spelen tegen FC Utrecht (3-3) en Willem II (0-0) en een nipte zege op FC Groningen (1-0). Toch heeft het elftal van trainer John Stegeman slechts ÚÚn punt meer dan nummer zestien VVV-Venlo, dat op basis van de huidige klassering aan het einde van de competitie in de play-offs om promotie/degradatie moet uitkomen.

Zoals wel vaker dit seizoen deed RKC weinig onder voor de tegenstander. Voor rust verzuimden Emil Hansson en Richard van der Venne de thuisploeg op voorsprong te brengen. PEC Zwolle kreeg in de tweede helft de beste kans. Lennart Thy raakte de bal echter niet vol en schoot daardoor naast.