Hond ernstig toegetakeld in losloopgebied: 'Honden met een kronkel moeten een muilkorf om'

Annemarie liep vrijdagochtend met haar twee honden in het losloopgebied toen uit het niets een agressieve Golden Retriever één van haar honden aanviel. “Hij kwam als een complete verrassing. Hij haalde met zijn bek één keer goed uit naar mijn hond Skye en het kwaad was geschied. Skye begon te gillen, krijsen en rukte zich los. Hij was helemaal overstuur en wilde eigenlijk vluchten.”



De Golden Retriever was op dat moment al uit het zicht verdwenen. “Net zoals de baas van deze hond”, zegt Annemarie geschokt. “Dat kon ik echt niet geloven. Als je hond zoiets doet, loop je toch niet gewoon door?!”



Enorme scheurwond

Skye moest vrijdagmiddag direct naar de dierenarts om te worden geopereerd. “De wond was zo heftig, zo zielig”, vertelt Annemarie emotioneel. “Het was ook geen beet maar een enorme scheurwond. Dan moet er wel een kronkel in het koppie van je hond zitten, als die in staat is om dit een ander dier aan te doen.”



Skye is inmiddels weer thuis aan het opknappen maar de Tilburgse Annemarie maakt zich echter wel zorgen over de genezing van de wond. Ze wilde het voorval dan ook graag bespreken met de baas van de Golden Retriever en plaatste een oproep op Facebook.



Met succes, de eigenaar van de hond meldde zich zaterdagochtend. “Gelukkig heb ik mijn zorgen over hun agressieve hond kunnen uiten. Ik hoop dat het baasje de Golden Retriever in de toekomst beter in de gaten houdt. Als het een klein hondje was geweest, had ‘ie het zeker niet overleefd.”



Muilkorf

Annemarie meldde het incident ook bij de politie. Zo’n gruwelijke aanval van een hond kan worden voorkomen, vindt Annemarie. "Honden met sociale problemen moet je niet zomaar los laten lopen in het gebied. Onze honden zijn goed gesocialiseerd, ze komen vaak in contact met mensen en andere honden. Als je een hond hebt met een kronkel, kan je die natuurlijk niet zomaar loslaten in een park met heel veel andere dieren. Die moet dan een muilkorf om!”