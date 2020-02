Wat is er aan de hand met die samenscholende duiven? Frans Kapteijns geeft antwoord in Stuifm@il

Heel veel stadsduiven

'Buuf' Adeline Besselink zag een heleboel duiven bij elkaar zitten op de weilanden bij Biezemortel en ze vroeg zich af wat hier aan de hand zou kunnen zijn. Volgens mij zijn dit stadsduiven. Die leven sowieso in groepen. Zulke groepen stadsduiven kunnen hoge dichtheden bereiken. Vooral in stedelijke gebieden, maar ook in de buitengebieden. In principe broeden ze het hele jaar door. In het voorjaar kiezen ze vaak een nieuwe partner. Daar heeft die extra grote groep volgens mij dan ook mee te maken. Zelfs in mijn tuin waren veel stadsduiven aanwezig. Ik heb er op een bepaald moment negen geteld. Stadsduiven stammen af van de rotsduif en werden vermoedelijk zo’n 3000 voor Christus voor het eerst gezien. De Romeinen hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat de eerste stadsduiven in onze contreien zijn terechtgekomen.

Torenvalk gefotografeerd door PMBFotografie uit Breda

Parende torenvalken

Heleen Verduyn meende afgelopen week een paring van twee torenvalken te zien. Ze vroeg zich af of torenvalken al gaan broeden. Volgens mij wel. Voor torenvalken, wat standvogels zijn, is het broedseizoen al begonnen. Overigens zijn ook andere vogels al aan het paren. Koolmezen en pimpelmezen zijn hier mooie voorbeelden van. De bosuilen hebben zelfs al eieren, want die zijn al in januari gaan paren. Torenvalken komen voor in allerlei landschappen. Je ziet ze in een stedelijke omgeving, bij cultuurgronden, wetlands, duingebieden en ook op heidevelden. Je kunt ze goed bekijken als ze biddend boven allerlei wegen hangen. Daar zijn vaak muizen te vinden of aangereden dieren. Daarnaast zitten ze vaak op paaltjes bij weilanden of op uitkijktorens.

Vinden van voedsel

Mijnheer J. Ghijsens vraagt zich af hoe het komt dat vogels als het voer op - is en er dus niets meer ligt - snel terugkomen als er weer voer gestrooid is. Wel, vogels zijn nooit afhankelijk van een voerplek of voedselbron. Zij inspecteren dagelijks, misschien wel tig keer op een dag, hun voedselbronnen. Als ze zien dat een voedselbron tijdelijk leeg is, wil dit niet zeggen dat ze daar niet meer komen. Tijdens hun rondes gaan ze gewoon al die bronnen af. Is er wel weer voedsel, dan duiken ze weer op bij die voedselbron.

Zwartkopvrouwtje met bruin petje

Op de foto van Yvonne Rommelaars zie je een grijs vogeltje met - wat heel goed opvalt boven op de kop - een bruin 'petje'. Ze denkt dat dit het vrouwtje van een zwartkop is. Dat is helemaal waar. Zwartkoppen zijn zangvogels uit de grote familie van zangers, maar alleen de mannetjes zingen. Dit gezang is prachtig en lijkt een beetje op het gezang van een snelle merel. De zwartkopmannetjes hebben op de kop geen bruin maar een zwart petje. Door goed bosbeheer de laatste jaren is het aantal zwartkoppen toegenomen. Vooral in ouder wordende bossen, maar je ziet ze ook steeds vaker in tuinen. Deze mooie vogels keren steeds vaker vroeg terug uit hun winterverblijfplaatsen. Voorheen kwamen ze vooral terug in april, tegenwoordig al in maart en soms in februari. Ze overwinteren ook redelijk dichtbij, onder meer in het zuiden van Engeland of het westelijk deel van het gebied rond de Middellandse Zee: nat name Spanje, Marokko en Algerije.

Rollende stuifzwammen

Frank van den Brand heeft een aantal foto’s opgestuurd en hij vraagt zich af wat hij precies gefotografeerd heeft. Volgens mij zijn dit foto’s van een afgeplatte stuifzwam, maar dan van een uitgebloeid vruchtlichaam. Dit kort gesteelde en platte vruchtlichaam is eerst gelig tot olijfbruin van kleur. Weer later wordt het vlies van de vruchtlichamen korrelig of kaal en grijs-geelbruin. Uiteindelijk barst dit open. Je ziet dan de donkere olijfbruine sporen. Het vruchtlichaam met de korte steel laat uiteindelijk los en rolt dan terwijl het sporen loslaat door het landschap. Heb je eenmaal zo’n stuifzwam in de berm of in een weiland, dan zie je er vaak meerdere. Ze groeien ook in een heksenkring.

Vogels: zingende zwartkop

Op bovenstaand filmpje zie je een zwartkopmannetje zingend. Deze werd gezien in Aarlanderveen, in de buurt van Nieuwkoop.

Hoofdseizoen hooikoorts op komst door els

Door het aanhoudende zeer zachte weer begint het hoofdseizoen van de elzenpollen zeer vroeg dit jaar. Tijdens droge dagen moet de komende twee weken rekening gehouden worden met hoge pollenconcentraties en hooikoortsklachten.

Kansen voor natuur in agrarisch gebied liggen voor het oprapen

Donderdag verscheen het Living Planet-rapport ‘Natuur en landbouw verbonden’. Hierin is te lezen dat de populaties wilde diersoorten in agrarisch gebied zijn afgenomen met vijftig procent. Toch kan in agrarisch gebied veel gedaan worden om de natuur onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. De Vlinderstichting werkt met veel partijen samen om in agrarische landschappen bewezen effectieve natuurmaatregelen te nemen.

Natuurinclusieve landbouw Brabant

Ben je een Brabantse veehouder en wil je natuurinclusief ondernemen? Dan is dit het goede moment! Coaches met ruime ervaring in de agrarische sector helpen je met het maken van een ontwikkelplan. En de provincie geeft financiële ondersteuning aan boeren die grond nodig hebben. Wil je meer weten? Lees dan de brochure over natuurinclusieve landbouw.

Natuurtip

Zaterdag 15 februari kunnen natuurliefhebbers speuren in het donker in Maarheeze. De tocht begint om halfzeven 's avonds en duurt een uur.

Deze speurtocht is bedoeld voor kinderen van de basisschool en hun (groot)ouders.

Brandende waxinelichtjes wijzen in de IVN-natuurtuin aan de Hoge Weg - bij de kerk - in Maarheeze de weg van de ree naar het everzwijn, van de uil naar de vleermuis en veel meer andere nachtdieren. Je kunt ondervinden hoe je in het donker de weg moet vinden en nog belangrijker: je voedsel. Er kan naar de sterren worden gekeken door de sterrenkijkers. Met de nachtkijkers kun je zelfs in het donker alles zien. Er is een kleine tentoonstelling waar je nachtdieren kunt aaien en natuurlijk kun je lekkere warme chocomel drinken en bij het vuur een broodje bakken. We verklappen zeker niet alles…

Geïnteresseerden moeten zich aanmelden. Vol is vol. Aanmelden kan telefonisch (0495 – 592276 ) of per e-mail. Kinderen betalen twee euro, volwassenen een euro. Deelnemers wordt gevraagd warme kleren aan te doen.