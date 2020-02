Bas Verwijlen wint wereldbekerwedstrijd schermen in Vancouver: 'Ik heb helemaal geen stem meer'

Verwijlen begon het toernooi nog met een nipte zege op plaatsgenoot Tristan Tulen (15-14), maar kwam daarna op stoom. Hij rekende af met de Koreaan Park Sang-young, de Zwitser Max Heinzer en de Oekraïner Bogdan Nikisjine.

In de finale klopte de Bosschenaar de Rus Sergei Bida. "Ik heb helemaal geen stem meer", liet een blije Verwijlen na de eindstrijd weten.

Vijfde plaats op de wereldranglijst

Door deze overwinning stijgt Verwijlen naar de vijfde plaats op de wereldranglijst en verovert hij de nodige punten in de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Verwijlen nam al drie keer eerder deel aan de Spelen. "En daar ben ik ontzettend trots op. Voor veel sporters zijn de Spelen het hoogst haalbare, het ultieme." Vier jaar geleden, in het Braziliaanse Rio de Janeiro, moest hij al na een wedstrijd naar huis. Dat was een flinke teleurstelling voor hem, maar hij zei toen al zeker door te willen gaan tot de Spelen in Japan.

