Dodelijk ongeval in de bossen bij Valkenswaard Foto: Jozef Bijnen

Bij een ongeluk op een bospad in Valkenswaard is een motorrijder overleden. Hulpdiensten zijn opgeroepen en hulpverleners hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor tien op de Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard. De man ging hard onderuit en overleed ter plekke. Het is niet bekend of er anderen bij het ongeluk met de crossmotor betrokken waren.