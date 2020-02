Snelste Nederlander ooit op 60 meter sprint: 'Ik dacht: wow, dit is hard!'

Joris van Gool was succesvol in Polen. (Foto: Hollandse Hoogte)

Joris van Gool heeft het Nederlands record op de 60 meter sprint verbeterd. De atleet uit Rijen deed dit zaterdag tijdens wedstrijden in het Poolse Torun. Van Gool kwam na 6,59 seconden over de streep.

Het vorige Nederlandse record op de 60 meter sprint stond op naam van Churandy Martina en Brian Mariano. Zij waren 0,01 seconde trager dan Van Gool. "Ik zag na de race de tijd en ik dacht: wow, dat is hard!", vertelt de Rijenaar. "Maar ik wist niet zeker of het 'mijn' tijd was , want er stonden nog geen namen bij de tijden op het scorebord en de verschillen tussen de deelnemers waren klein. Maar toen de namen verschenen, was ik heel blij."

Geen goud

Van Gool won de race overigens niet, want de Slowaak Jan Volko was nog 0,01 seconde sneller. Hij won goud en Van Gool hield dus 'slechts' zilver aan zijn recordsprint over.

Het record van Martina en Mariano was iets waar de Rijenaar al langer op aasde. "Ik kwam vorig jaar al in de buurt van het record. Sindsdien zat dit in mijn hoofd. Ik ben alleen maar blij dat dit vroeg in dit seizoen gelukt is. Dan kunnen we vanaf hier verder bouwen, om mijn eigen Nederlands record nog een paar keer te verbreken", lacht Van Gool.

"Als ik realistisch ben, denk ik dat ik richting de 6'55 seconden zou moeten kunnen. Ik denk dat dit een goede tijd is om op in te zetten. Op een goede dag, in een goed veld en op een snelle baan kan het zeker nog een stukkie harder."