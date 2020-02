Anouk uit Waalwijk is de winnaar van Heel Holland Bakt

Anouk uit Waalwijk is de winnaar geworden van het programma Heel Holland Bakt. Volgens Robèrt van Beckhoven en Jannie van der Heijden was ze de Beste Thuisbakker van de editie 2019-2020 van het populaire programma. Anouk moest het opnemen tegen Esther die geboren is in Den Bosch en Jeanette uit Limburg.

Anouk was volgens juryleden Robèrt van Beckhoven en Jannie de meest stabiele thuisbakker van alle deelnemers. Dat Anouk veel kans zou maken bleek al uit het feit dat ze de afgelopen acht weken drie keer de titel Meesterbakker had gewonnen. Voorafgaande aan de prijsuitreiking zei Anouk dat ze 'Kans had om te winnen, maar dat ze het ook prima zou vinden als dat niet zo zou zijn." Nou dat pakte dus anders uit.

"Het moment dat je naam wordt genoemd en je weet dat je hebt gewonnen is zo overweldigend. En een grote opluchting, het is volbracht. Maar het voelt ook nog steeds een beetje alsof het niet over mij gaat", zei Anouk toen ze eenmaal van de schrik was bekomen.

De docent Social Work op Avans Hogeschool liet in de finale zien dat ze de meeste aanspraak op de overwinning maakte. Met de uitwerking van de opdrachten in de finale (Rubiks Kubus, een suprise-dessert en het spektakelstuk) onderstreepte Anouk dat nogmaals. Op de website van Omroep Max lees je een interview met de winnaar van de zevende editie van Heel Holland Bakt.