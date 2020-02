Wint Anouk of Esther Heel Holland Bakt? Vanavond is de finale

Maar liefst twee Brabantse deelneemsters, Anouk uit Den Bosch en Esther die in Den Bosch is geboren, staan er zondagavond in de lang verwachte finale van Heel Holland Bakt. Of gaat de Limburgse Jeanette er met de hoofdprijs vandoor?

Kenners denken zeker te weten dat stewardess Esther de beste bakster is en de finale wint. Ze is al twee keer meesterbakker geworden en dat is natuurlijk niet voor niks. Ze maakt prachtige taarten en ook in de technische opdrachten komt ze vaak sterk uit de bus.

Vorige week in de halve finale was ze ziek en had ze bijna geen stem. Was het daardoor dat ze eigenlijk voor het eerst wankelde? Maar ze herstelde zich met een prachtig spektakelstuk, een heerlijke high tea met vele kleine hapjes.

Bibberhandjes

Anouk is zowaar drie keer meesterbakker geworden. Ze lijkt daarom de beste kaarten te hebben, maar in de finale spelen meer zaken een rol. De zenuwen zullen bij de deelneemsters extra door de keel gieren en de handjes laten bibberen. Nemen ze te veel hooi op de vork en mislukt de taart daardoor of maken ze zich er te makkelijk van af en zien Robèrt van Beckhoven en Jannie dat door de vingers of straffen ze het genadeloos af?

Zondagavond om half negen is de finale te zien op NPO 1. Een klein uurtje later weten we of misschien toch Jeanette - die niet één keer meesterbakker is geworden - verrast en er met de volle winst vandoor gaat...