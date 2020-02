Het loopt niet storm in de Efteling: lekker rustig met dank aan Ciara

De storm Ciara die over de provincie trekt, zorgt in de Efteling voor enige overlast, maar dat vinden de bezoekers niet zo erg. Het is een rustige dag in de Efteling. Het park heeft wat attracties gesloten door de harde wind, waaronder een paar achtbanen en de Pagode.

De meeste bezoekers die er zijn, hadden een weekend een huisje geboekt en vinden het wel lekker rustig. Ze reageren begripvol en genieten ervan dat er geen wachtrijen zijn.

Attracties gesloten

Wel is een aantal attracties gesloten. De Baron is door de harde wind dicht. Mensen kunnen ook niet in de Vliegende Hollander, maar dat ging om gepland onderhoud. Joris en de Draak is even open geweest, maar daarna is de achtbaan toch weer gesloten. Ook de Pagode is dicht. Maar die sluit normaal gesproken al bij een wind van 20 kilometer per uur. Nu is de wind vier keer zo hevig.

De python is een achtbaan die wel nog open is.