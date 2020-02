Enorme (geplande) overstroming verwacht in de Biesbosch door storm en hoogwater

Door de combinatie van hoogwater en de zuidwesterstorm zal de Noordwaard in de Biesbosch volledig onder water gaan verdwijnen. In de loop van maandag stijgt het water dusdanig, dat de nu nog groene polders zullen transformeren tot één grote binnenzee. Volgens de laatste prognoses van Rijkswaterstaat zal het water bij Werkendam in de loop van maandag geleidelijk een maximale hoogte bereiken van 2.38 meter, meer dan genoeg om een groot deel van de Biesbosch (gepland) kopje onder te laten gaan.

Het is voor het eerst sinds de aanleg van de Noordwaard in 2015 dat de polder volledig onder zal lopen. Doordat het hoge water van de Boven Merwede de Noordwaard instroomt, houden delen van Brabant en de Randstad droge voeten en komt het water in de Waal en Merwede bij Werkendam, Woudrichem en Gorinchem lager te staan.

Het water stroomt de polder in als de waterstand hoger is dan 2.00 meter en dat gaat volgens Rijkswaterstaat in de loop van maandag gebeuren. In januari 2018 ging het water net niet over die 'magische' hoogwaterdrempel.

'Gun de dieren rust, respect en vooral voldoende afstand'

Natuur en Vogelwacht Biesbosch meldt dat er 'hachelijke omstandigheden kunnen ontstaan' voor dieren als hazen en reeën in de polder. "Maar de meeste dieren kunnen daar instinctief mee omgaan. Bovendien zijn er speciale hoogwatervluchtplaatsen in het gebied ingericht, waar het extreem hoge water veilig afgewacht kan worden", aldus Rob Haan van de organisatie.

"Gun de dieren rust, respect en vooral voldoende afstand. Bedrijf geen ramptoerisme, maar blijf lekker thuis. Een foto van een dier in nood is een waardeloos plaatje", voegt hij daar nog aan toe.

Boswachter Jacq van der Neut ziet de maandag met spanning tegemoet. "Het zijn en blijven verwachtingen, maar als het water komt zal dat een imposant gezicht zijn. Dan loopt die enorme polder geleidelijk helemaal onder water, maar daar is 'ie ook voor aangelegd. Ik ben de hele dag in het gebied om alles te volgen."