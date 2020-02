Een woning aan het Zandeind in Riel heeft zondagmiddag grote schade geleden. Door de storm viel een grote boom om. De eik landde precies op de boeiboord van het huis.

Volgens omstanders is het huis mogelijk onbewoonbaar geworden door de enorme klap. Hoe groot de schade aan de constructie is, is nog niet bekend. Takken hebben tientallen dakpannen losgerukt.

Voor zover bekend vielen er veel gewonden.