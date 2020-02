Zware ochtendspits verwacht, harde wind houdt aan

Mensen die maandag de weg op moeten of met de trein of het vliegtuig ergens naar toe willen krijgen mogelijk nog te maken met vertragingen door de harde wind of gevolgen van de storm Ciara. Het KNMI heeft voor maandag code geel afgegeven voor zware windstoten.

Zo zei de NS zondagavond te verwachten dat het treinverkeer maandag nog last kan hebben van de gevolgen van de storm. Mogelijk is niet alle schade op de treintrajecten voor maandagochtend hersteld. De ANWB verwacht eveneens drukte op de weg en spreekt van een zware ochtendspits. Ook mensen die met het vliegtuig, moeten rekening houden met mogelijke vertragingen en annuleringen.

Zeer zware windstoten

Zuidwesterstorm Ciara raasde zondag over ons land, maar zondagavond en in de nacht naar maandag verdwenen de zeer zware windstoten van 100-120 km/uur via het noordwesten het land uit. Maar, meldt het KNMI ‘zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur houden waarschijnlijk de gehele maandag aan’.

Zondag veroorzaakte Ciara, de eerste storm over Nederland met een naam, veel overlast. In Brabant werden honderden schades gemeld.