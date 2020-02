Zware ochtendspits viel ondanks harde wind mee, chaos blijft uit

Wel was de Moerdijkbrug tussen Breda en Rotterdam dicht nadat een vrachtwagen was gekanteld. Dit zorgde in beide richtingen voor lange files. Verder viel het buiten de gebruikelijke drukte op maandagmorgen wel mee.

LEES OOK: Stormchaser geniet van Ciara: Takken ontwijken in een wiebelende auto

Zeer zware windstoten

Zuidwesterstorm Ciara raasde zondag over ons land, maar zondagavond en in de nacht naar maandag verdwenen de zeer zware windstoten van 100-120 km/uur via het noordwesten het land uit. Maar, meldt het KNMI ‘zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur houden waarschijnlijk de gehele maandag aan’.

Zondag veroorzaakte Ciara, de eerste storm over Nederland met een naam, veel overlast. In Brabant werden honderden schades gemeld.