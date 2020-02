Willemijn Verkaik uit Son schittert bij Oscar-uitreiking in Hollywood

Het nummer Into The Unknown uit de animatiefilm Frozen 2 werd tijdens de uitreiking in het Dolby Theatre gezongen door in totaal tien bekende Elsa's van over de hele wereld. Verkaik was van tevoren niet zenuwachtig: "Weet je Willemijn, je kan dit. Niet te veel over nadenken. Er zitten miljarden mensen te kijken over de hele wereld. Gewoon je ding doen. Maar achteraf denk ik wow, dit is wel heel speciaal."

In het Duits

Verkaik zong het in het Duits, omdat ze zowel de Nederlandse als de Duitse versie heeft ingezongen.

Koen Wijn verraste Willemijn Verkaik maandagmorgen met een telefoontje. Luister dat gesprek hier terug: