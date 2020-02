Moerdijkbrug deels open, gekantelde vrachtwagen wordt na de spits geborgen

De ANWB adviseert het verkeer om te rijden via de A29. Volgens Rijkswaterstaat levert de (gedeeltelijke) afsluiting ook een flinke file aan de andere kant van de weg op, richting Rotterdam.

Waarschuwing voor windstoten

Mensen die maandag de weg op moeten of met de trein of het vliegtuig ergens naar toe willen krijgen mogelijk nog te maken met vertragingen door de harde wind of gevolgen van de storm Ciara. Het KNMI heeft voor maandag code geel afgegeven voor zware windstoten.